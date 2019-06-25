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رياضة

أمم أفريقيا تبتسم لـ"الأفيال".. وإنذار كبير من صواريخ "النسور"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
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شهد اليوم الرابع من بطولة كأس أمم أفريقيا إثارة كبيرة، بعدما أقيمت 3 مباريات، كشفت عن مستويات 6 منتخبات، خاضت مباراتها الأولى في البطولة التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
جاءت نتائج المباريات الثلاثة متباينة، وخلت من المفاجآت المدوية، بعدما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا 1-0، وتفوقت مالي على موريتانيا 4-1، بينما أهدرت تونس الفوز وتعادلت مع أنغولا في مباراة متكافئة بين المنتخبين.
وجاءت قمة اليوم الرابع التي جمعت كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا متوازنة، حيث ظهر الأخير بمستوى جيد جدًا، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، بينما استفاد "الأفيال" من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.
وحسم المنتخب الإيفواري المباراة بهدف دون رد أحرزه جوناتان كودجيا في الدقيقة 64، ورغم محاولات "الأولاد" للعودة في المباراة، ولكن كوت ديفوار حافظت على تقدمها حتى النهاية وحققت فوزًا مهمًا قبل القمة الأخرى التي تنتظرها في الجولة المقبلة أمام منتخب المغرب، على صدارة المجموعة الرابعة، بينما ستلتقي جنوب أفريقيا مع ناميبيا في لقاء الأمل الأخير بالنسبة إلى المنتخبين.
أما منتخب تونس أهدر فوزًا سهلًا كان في متناول يديه، خاصة أن "نسور قرطاج" تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق يوسف المساكني في الشوط الأول، وكان بإمكانه إضافة الهدف الثاني من أكثر من فرصة، قبل أن يسمح للمنتخب الأنغولي بالعودة في النتيجة في الشوط الثاني، وإدراك التعادل.
وتنتظر "نسور قرطاج" مهمة صعبة في الجولة الثانية عندما يلتقي مع منتخب مالي، حيث لن يكون أمام منتخب تونس سوى تحقيق الفوز، حتى لا يجد نفسه يعتمد على نتائج الآخرين، لضمان التأهل إلى دور الـ 16.
في المقابل وجه منتخب مالي إنذارًا شديد اللهجة إلى منتخبات بطولة كأس أفريقيا، بعدما حقق "النسور" فوزًا كبيرًا على الوافد الجديد، موريتانيا، بنتيجة 4-1، وكان الحدث الأبرز هو الأهداف الصاروخية التي أحرزها المنتخب المالي، من 3 تسديدات لا تصد ولا ترد، بينما جاء الهدف الرابع من ركلة جزاء، بينما لا يمكن توجيه اللوم إلى "المرابطون" الذي خاض مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا، وافتقد إلى الخبرة في مثل هذه البطولات.

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