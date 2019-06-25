انتر ميلان يكشف عن قميصه الثاني (صور)

نشر الحساب الرسمي لنادي ​الإنتر​ الإيطالي عبر وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر عدّة صور للقميص الثاني الذي سيخوض فيه الفريق مبارياته الموسم المقبل، موسم 2019-2020، والذي سيرتديه اللاعبون في مباريات الإنتر خارج الديار.



يسيطر اللون الأخضر الفاتح على القميص الثاني لإنترميلان، مع وجود شريط ذهبي في منطقة العنق بالإضافة إلى الذراعين، ويظهر إعلان بيريللي الشركة الراعية للفرق باللون الأسود، وشعار النادي يجمع بين اللونين الأسود والذهبي.



ومن المقرر أن يتم البدء في بيع القميص الجديد لإنترميلان من يوم 26 يونيو الجاري في جميع متاجر نايكي ، بالإضافة إلى منافذ بيع منتجات النادي في إيطاليا وحول العالم.



ويلعب الإنتر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي.



يذكر أن إدارة الإنتر تسعى لعودة الفريق للبطولات مرة أخرى وتعاقدت مع الإيطالى انتونيو كونتى لقيادة الفريق الموسم المقبل.