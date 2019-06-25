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عالم

الأردن تبحث مع المفوض الأوروبي تطوير التعاون في كافة المجالات

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، الذي يزور الأردن حاليا على رأس وفد اقتصادي يضم المؤسسات والهيئات المالية الدولية الرئيسية، سبل تطوير التعاون في كافة المجالات.

وأكد الصفدي ويوهانس - خلال لقائهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية - حرص الأردن والاتحاد الأوروبي على تطوير شراكتهما، وشددا على أهمية مخرجات مجلس الشراكة الذي انعقد الأسبوع الماضي في لوكسمبرج في زيادة التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأوضح الصفدي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

واستعرض الصفدي ويوهانس المستجدات الإقليمية، خصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية التي أكد الصفدي أن لا حل لها من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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