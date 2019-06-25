العبيدي: الشرطة المصرية هى عمود الوطن

قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، إن مؤسسة الأمن المصرية هي عمود الوطن، وأنها تبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مصر وشعبها وكل ذرة من ترابها.



وأضاف العبيدي" لـ"الدستور"، أن النجاحات التي تحققها الشرطة المصرية في بسط الأمن والأمان وتنفيذ إعمال القانون والمراقبة الدقيقة لكل أعداء الوطن ولكل من يريد العبث بأمن الدولة المصرية، إنما يعكس اليقظة الهائلة لجهاز الشرطة، كما يعكس دقة الخطط التي قامت عليها عقول أبطال الشرطة المصرية، والتي تعتمد على أحدث الوسائل في التتبع والمراقبة.



وذكر "العبيدي" أن ما أعلنت عنه الشرطة المصرية من إجهاضها مخططًا إرهابيًا واستهدافها 19 كيانًا اقتصاديًا للإخوان، والوصول إلى كل تفاصيل "خطة الأمل الإرهابي" وكشف كل أبعادها، يعكس مدى القدرات الهائلة المادية والبشرية والعقلية لدى أبطال الشركة من ناحية، كما بكشف حجم المؤامرة التي تحاك لمصر في ليل بهيم من قوى الشر والخراب والإرهاب من ناحية أخرى.



ووجه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الشكر لجهاز الشرطة المصرية، على ما يبذلون من جهد في بسط الأمن والأمان في كل ربوع مصر، وطالب أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج باليقظة ومساعدة الشرطة، والتبليغ عن أي عنصر يمكن أن يلحق الضرر بأمن مصر.



وجدد بهجت العبيدي البيعة للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبًا الشعب المصري جميعه بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.