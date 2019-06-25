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رياضة

برشلونة وأرسنال يتنافسان على ضم لاعب عربي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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كثف نادي برشلونة الإسباني مفاوضاته في الساعات الماضية من أجل التعاقد مع الفرنسي الشاب من أصول عربية بلال حسيني لاعب نادي نانسي الفرنسي.

ووفقًا لتقارير صحافية فرنسية فإن آرسنال يرغب بقوة هو الآخر في ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا والمطلوب كذلك من قبل كشافي نادي باريس سان جيرمان لكن النادي الباريسي قرر في الساعات الماضية التنازل عن فكرة ضم اللاعب وهو ما تسبب في اقتراب برشلونة من الحصول على خدماته.

بلال حسيني يصنف من قبل النقاد الفرنسيين كأفضل موهبة من الناحية المهارية في البلاد في الوقت الحالي وهو ما دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للبحث عن فكرة ضم اللاعب في الصيف الحالي.

برشلونة عرض على اللاعب فكرة انضمامه لتعزيز صفوف الفريق الرديف في فترة الانتقالات الحالية مع وعد بإمكانية تصعيده للتدرب تحت قيادة المدرب آرنيستو فالفيردي في الموسم المقبل ومنحه فرصة المشاركة في مباريات كأس ملك إسبانيا على أمل خطف الأنظار بمستويات مميزة.

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