الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

مصدر أمنى: تعذر حضور المتهمين بخطف "طفل الشروق" لمحاكمتهم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:12 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
كشف مصدر أمني بمحكمة العباسية، الثلاثاء، عن تعذر حضور المتهمين في القضية المعروفة بـ"خطف طفل الشروق"، لنظر محاكمتهم أمام الدائرة 20 جنايات شمال القاهرة.

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.

وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد. ع. س"، و"طارق. ع. م"، و"المعتز بالله. ع"، و"نور. ر. إ"، و"عبدالعليم. ع. م"، و"سالم. ط. ع"، و"مؤمن. ط.ع"، و"إسلام. ع. س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.

وتعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامي هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالي قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ أقل من ساعتين

"الداخلية" تطلق خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة إلكترونيًا

منذ ساعة و 9 دقيقة

محمد الباز يدير الجلسة الأولى من مؤتمر الحكومة "يوم الخدمة المدنية"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم اليابان يوضح الفارق بين كأس آسيا وكوبا أمريكا

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

مدرب الأهلي: المنتخبات المتوسطة مفاجأة كاس أفريقيا 2019

مدرب زيمبابوي: أوغندا خصم جيد ومتماسك وسنقاتل للفوز وإحياء آمال التأهل

مدرب غينيا: مباراة نيجيريا لن تكن سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار

أجيري: منتخب مصر جاهز لمواجهة الكونغو .. وهدفنا الثلاث نقاط

منوعات

8 عادات يومية "سيئة" تفيد الصحة

تجهيز منزل الأمير هاري وزوجته يتكلف 2.4 مليون جنيه استرليني

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

ads

صفحتنا ع الفيس بوك