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رياضة

بوفون مرشح للإنتقال إلى ليدز يونايتد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:12 م
بوفون
بوفون
وكالات
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أكّدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن جيانلويجي بوفون​، الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ41 عاما ​ ما زال مرشحا للعب في صفوف نادي ​ليدز يونايتد​ الإنكليزي الموسم المقبل، والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية "التشامبيون شيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنلكيزي مهتم بقوة في الحصةل على خدمات بوفون، الذي يعتبر كذلك هدفا بالنسبة لناديي بوروتو البرتغالي وفلومينينسي البرازيلي.

وينتهي عقد بوفون مع ​باريس سان جيرمان​ نهاية شهر الحالي، وسيكون من بعدها حرا في سوق الإنتقالات وبإمكانه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

ويأتى اقتراب بوفون من خلافة كاسياس فى بورتو، بعد اقتراب الأخير من اعتزال كرة القدم بسبب تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق، وتفضيل الأطباء عدم تعرضه لجهود كبيرة فى المستقبل.

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