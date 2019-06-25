ماني يكشف عن سر خطير ساعده في الظهور للعالمية

كشف ساديو ماني​ لاعب ​ليفربول​، عن مغادرته منزل عائلته في سعيه الى تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.



وقد برز ماني في السنوات الاخيرة مع ​ساوثامبتون​ وليفربول في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​. وهو اليوم واحد من أفضل اللاعبين في منصبه.



وقال لصحيفة "فرانس فوتبول": "عند غروب الشمس، اختبأت في العشب الطويل، أمام منزلي، مع حقيبتي الرياضية وأمتعتي بحيث لا يفاجئني أحد عند المغادرة. وفي صباح اليوم التالي، غادرت من دون أن أخبر أحداً، الا أفضل صديق لي الذي أقرضني بعض المال حتى استقل الحافلة إلى داكار".



وتابع: "هناك، شاركت في دورات تدريبية في فرق معترف بها. لكن والدي كانا يبحثان عني في كل مكان. وضغطوا على صديقي فاعترف بمكان وجودي".



واضاف: "اتصل بي والداي للمطالبة بعودتي إلى المنزل. وبعد مفاوضات، وافقت على العودة شرط أن يسمحا لي بتجربة حظي (في كرة القدم) بمجرد انتهاء السنة الدراسية".