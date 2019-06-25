الذخائر والطقس يعرقلان عمل قوات الإطفاء فى السيطرة على حرائق بألمانيا

عقب تجدد اندلاع حرائق الغابات في ولاية براندنبورج الألمانية، تواجه قوات الإطفاء صعوبات في السيطرة على الحرائق بسبب ظروف الطقس والذخائر.



ومن المحتمل أن تنشأ حرائق جديدة على نحو سريع في جنوب وغرب الولاية على وجه الخصوص. وحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الثلاثاء، فإن هناك مناطق واسعة في الولاية مهددة حاليًا بأعلى درجات خطر التعرض لحرائق.



وقال متحدث باسم الشرطة إن حريق غابات تمدد ليلة الإثنين الثلاثاء من 70 هكتارًا إلى أكثر من مائة هكتار في منطقة هايده، التي احترق فيها في يوليو عام 2018 نحو 400 هكتار من الغابات، ونحو ألف متر مربع مجددًا مطلع هذا الشهر.



وبسبب احتمال وجود ذخائر في أرض المنطقة التي كانت في الماضي مركزًا لتدريب القوات، فإنه لا يمكن مكافحة الحريق هناك إلا من الجو.



ومن المنتظر أن تدعم عمليات السيطرة على الحريق مروحيتان تابعتان للشرطة الاتحادية الألمانية.



وحسب بيانات الأرصاد الجوية، فإنه ليس من المتوقع هطول أمطار اليوم.



وحسب بيانات وزارة البيئة المحلية في ولاية براندنبورج، تم تسجيل نحو 220 حريق غابات منذ مطلع هذا العام، وأتت هذه الحرائق على 885 هكتارا.