التضامن: 16% نسبة مشاهد تدخين الإناث بالدراما الرمضانية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المرصد الإعلامي للصندوق حدد عدد من السلبيات بالأعمال الدرامية الرمضانية، ومن أهمها الترويج لعدد من منتجات التبغ وظهورها بشكل واضح في عدد من المشاهد في إشارة واضحة لمخالفة قانون الوقاية من أضرار التدخين، والاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ والتي تنص على منع كافة أشكال الترويج المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ.



وأضافت الوزارة، أنه تم رصد استمر معدل تدخين الإناث في الأعمال الدرامية وبلغ هذا العام (16%)، وهي نسبة مقاربة للعام الماضي (17%) وبعيدة تمامًا عن الواقع الذي يُحدد نسبة الإناث بـ(1.5%) من إجمالي المدخنين، كما أن هذا العام وللسنة التالية على التوالي لا يوجد عمل خالٍ تمامًا من التدخين رغم انحسار مشاهد التدخين في الدراما بشكل عام بنسبة (50%).

