ريال مدريد عينه على نجم خط وسط نابولى

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني يسعى إلى التعاقد مع نجم خط وسط نادي ​نابولي​ والدولي الإسباني ​فابيان رويز​ Fabian Ruiz، خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الشبكة إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، بدأ مساعيه مع إدارة نابولي للظفر بخدمات صاحب الـ21 عاما، والذي إنضم إلى صفوف البارتينوبي الصيف الفائت مقابل 30 مليون يورو قادما من ريال بيتيس.



وتابعت الشبكة أن نابولي لن يتخلى عنه بأقل من 60 مليون يورو بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع فريق كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي.