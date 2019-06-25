سر وجود مدير يوفنتوس فى لندن

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن سفر فابيو باراتيسى، المدير الرياضي ليوفنتوس، إلى مدينة لندن، لإجراء بعض المحادثات.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن باراتيسى تواجد في لندن، من أجل محاولة تسريع المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي، في صفقة رحيل البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للبيانكونيري.



وأشارت إلى أن كانسيلو على وشك مغادرة يوفنتوس، فى صفقة تتراوح قيمتها ما بين 55 و60 مليون يورو، بدون إدخال أي لاعبين في الصفقة، مثلما كان يشاع حول دخول دانيلو، مدافع السيتي ضمن الصفقة.



ويرغب يوفنتوس في بيع كانسيلو قبل نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل ضمان زيادة رأس المال، وإدخاله في ميزانية النادي قبل العام الجديد.



فيما تشير تقارير صحفية إلى أن كانسيلو سيوقع مع مانشستر سيتي، على عقد مدته خمس سنوات مقبلة، حتى عام 2024.