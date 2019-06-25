التضامن: إنتاج عمل إذاعي لتوعية المقبلين على الزواج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إنتاج عمل إذاعي بعنوان (سعيدة مش سعيدة) للفنانة الشابة منة شلبي، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والكاتب مدحت العدل، وتم بثه يوميًا في رمضان قبل الإفطار على إذاعة نجوم F.M.



ويأتي هذا العمل في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد المُقبلين على الزواج (مودة) والذي كلف رئيس الجمهورية الوزارة بتنفيذه خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة الذي عُقد في أغسطس 2018 وتناول هذا العمل كافة الجوانب الاجتماعية والصحية لتوعية المُقبلين علي الزواج.



وأضافت أنه تم في إطار هذا العمل تخصيص عدد من الحلقات لرفع الوعي بمشكلة المخدرات باعتبارها من المشكلات التي تؤثر سلبًا علي استقرار الحياة الأسرية.