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رياضة

مرشح جديد لرئاسة نادى النصر السعودي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:05 م
الإعلامي الرياضي
الإعلامي الرياضي عايض السعدي
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أعلن الإعلامي الرياضي عايض السعدي، عن مرشح جديد لرئاسة نادي النصر السعودي لأربع سنوات قادمة، وهو رجل أعمال غير معروف في الساحة الرياضية.

وأكد "السعدي" أن رجل أعمال غير معروف في الوسط الرياضي يعمل على تجهيز ملفه الانتخابي للترشح لرئاسة نادي النصر، بينما رفض الكشف عن اسمه إلا بعد انتهائه من تجهيز ملفه الانتخابي.

وكانت اللجنة الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، قد فتحت باب الترشح لرئاسة نادي النصر لفترة زمنية ثالثة، بعد أن أغلقته مرتين لعدم تقدم أحد بملف ترشحه لرئاسة النادي.

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