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مصر

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 30 ألفا و500 ميجاوات

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الإثنين وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء 30 ألفا و500 ميجاوات مقابل 30 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و190 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016.. حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين، لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة، والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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