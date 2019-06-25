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مصر

التضامن: 40 مليون مشاهدة لحملة محمد صلاح "انت أقوى من المخدرات"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إنتاج أعمال فنية درامية لرفع وعي الجمهور بمشكلة التدخين والمخدرات منها الحملة الإعلامية الجديدة مع اللاعب الدولي وسفير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الكابتن محمد صلاح، والتي تضمنت 3 إعلانات وصل عدد مشاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي 40 مليون مشاهدة خلال أقل من شهرين.

كما حظيت بتقدير دولي بالغ سواء من خلال المنظمات الدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أو منظمات الصحة العالمية، وكذلك من وسائل الإعلام العالمية بعد ترجمة الحملة لعدة لغات منها "الإنجليزية والأسبانية" وواضح أن هذه الحملة تؤثر أيضًا في صناع الدراما حيث ظهر شعارها هذا العام في عملين والعام الماضي في ثلاثة أعمال درامية.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية.

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