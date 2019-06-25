التخطيط: خطة الإصلاح الإداري تستغرق 7 سنوات وتقسيمها لمرحلتين

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إصلاح الجهاز الإداري للدولة من الأمور الشائكة، لاسيما وأنها ترتبط بالسلوك الإنساني، مضيفه أنه على مدار الأعوام السابقة سعت الوزارة لوضع خطة شاملة لتحقيق الإصلاح الإداري بداية من إجراء إصلاح تشريعي متمثل في إقرار قانون الخدمة المدنية وتقييم موظفي الدولة، مرورًا بمراحل تطوير مؤسسي واستحداث وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة، تقوم بمهام مختلفة وترتبط بثقافة مختلفة وليس مجرد تحويل وحدات شئون العاملين لإدارات موارد بشرية.



وأضافت الوزارة، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل، أن الحكومة وضعت خطة الإصلاح الإداري سيتم تنفيذها على مرحلتين تستغرق ما بين 7-8 سنوات، حيث تشمل المرحلة الأولي دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات، ومرحلة ثانية تتعلق بالمحافظات وتمتد بين 3-5 سنوات، لافته إلي أن لدينا 2443 كيان داخل الجهاز الإداري للدولة ما بين 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة، وبالتالي فإن تطبيق الإصلاح دفعة واحدة أمر غير منطقي.