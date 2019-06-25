تأجيل عمومية " مطاحن شرق الدلتا " لعدم اكتمال النصاب القانوني

قالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إنه تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.



وأضافت الشركة للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية كانت من المقرر أن تناقش تعديل المواد (1-7-8-10-17-21-26-40-42-43-44-44 مكرر مضافة-45-46-64) من النظام الساسي للشركة.



يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضرائب بلغت 97.64 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 89.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 33.97 %، لتصل إلى 383.31 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 580.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.