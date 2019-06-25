الإعلاميين: رصد وتقييم الأداء في تغطية بطولة أمم أفريقيا

أكد الإعلامي خالد فتوح رئيس لجنة الإعلام الرياضي بنقابة الإعلاميين، أن اللجنة ستبدأ عملها برصد ومتابعة أداء الإعلام الرياضي المصري في تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 32 المقامة على أرض مصر.



وقال فتوح، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن اللجنة سترفع بعد ذلك توصياتها إلى مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تجاه الإعلاميين المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في تغطيتهم الإعلامية للبطولة.



وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعا تحضيريا بمقر النقابة بحضور الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وهم عبدالفتاح حسن وجمال الزهيري ومحمد عفيفي وسمير حسين ومحمد باهي ورامي بهجت وإيهاب شعبان.. مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات أهمها وضع معايير وأسس التعامل مع عناصر الإعلام الرياضي من خلال ميثاق الشرف الإعلامي، وعمل رصد ومتابعة لأداء الإعلاميين في البرامج الرياضية.



وأضاف أن الاجتماع أوصى بعمل بروتوكولات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى، أمثال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، وإجراء استفتاء سنوي تحت شعار الأفضل لكل من ينتمي لمجال الإعلام الرياضي.



وخلال الاجتماع.. تم اختيار فتوح متحدثا رسميا للجنة.. حيث أكد أن الهدف الرئيسي للجنة هو رصد ومتابعة الأداء وتنقية أجواء الإعلام الرياضي، بحيث يكون هادفا بعيدا عن التعصب الأعمى وهدم القيم الرياضية.