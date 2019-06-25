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رياضة

بوجبا يفضل اللعب بجانب رونالدو

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان بول بوجبا،​ لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ الفرنسي يأمل في العودة الى ​الدوري الايطالي​ واللعب مع فريقه السابق ​يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كان بوجبا لديه الرغبة باللعب لنادي ريال مدريد والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الا ان دخول اليوفي على خط المفاوضات مع بوغبا قلب الامور راساً على عقب.

ولفتت الصحيفة الى ان هذا التغيير دفع باللاعب الفرنسي الى تفضيل اللعب في الدوري الايطالي عوضاً عن الانتقال الى ​البيرنابيو​.

وارتبط "بوجبا" بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية رحيل "بوجبا" عن مانشستر سيدفع إدارة النادي الإنجليزي لتجديد مفاوضاتها بشأن ضم "سانشو".

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