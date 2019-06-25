أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.. الكاميرون امام غينيا وغانا ضد بنين

تختتم اليوم الثلاثاء 25-6-2019 منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.



ففي المجموعة السادسة والأخيرة تلعب الكاميرون حاملة اللقب الأخير أمام غينيا بيساو، وغانا تلتقي بنين.



وكانت البطولة انلطقت يوم الجمعة الماضية وتستمر منافسات المسابقة إلى 19 يوليو المقبل بمشماركة 24 منتخبًا.



إليكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.



مباريات أمم إفريقيا اليوم

الساعة 7.. الكاميرون × غينيا بيساو وتنقل على "bein max hd 1" و"time sport"



الساعة 10.. غانا × بنين وتنقل على "bein max hd 1" و"time sport"

