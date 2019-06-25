سيروتي يعود لناديه السابق بعد انتهاء عقده مع الهلال

عاد الأرجنتيني إيركويل سيروتي، مهاجم فريق الهلال السابق، إلى ناديه القديم "سان لورينزو" .



وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أعلنت رسميا منذ أيام قليلة، إنهاء تعاقد سيروتي.



وقدم النادي شكره وتقديره لسيروتي على الفترة التي مثل فيها الهلال في عام 2018 وحقق خلالها بطولة دوري المحترفين.