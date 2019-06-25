الطيران العسكري الروسي يتعاقد على شراء 39 طائرة نقل متطورة

تعتزم شركة "إيليوشين" إنتاج 12 طائرة نقل جديدة من طراز "إيل76- إم دي90-أ"، سنويا، بداية من عام 2021.



وأفادت وكالة روسية بأن شركة "إيليوشين" - إحدى مؤسسات صناعة الطائرات في روسيا - تقوم بتصنيع للطيران العسكري.



وتعاقدت القوات الجوية الروسية على شراء 39 طائرة من هذا الطراز المتطور.



وأكد مدير عام الشركة، يوري جرودينين، أنه تم إنجاز العمل الكبير لصنع الطائرة التي تلبي متطلبات وزارة الدفاع الروسية.



وذكر المدير العام لشركة "إيليوشين"، أنهم صنعوا حتى الآن سبعة نماذج تجريبية وعملية من الطائرة "إيل76-إم دي90-أ"، وسلموا اثنين منها إلى القوات الجوية الروسية في مطلع عام 2019.



وإجمالًا ينوي صناع طائرات "إيليوشين" تسليم 5 طائرات من طراز "إيل76-إم دي90-أ" إلى القوات الروسية خلال عام 2019.