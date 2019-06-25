مهاجم عجمان الإماراتي ينتقل لفريق قاسم باشا

رحل المهاجم السنغالي مامي تيام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان الإماراتي عن دوري الخليج العربي إلى الدوري التركي بشكل رسمي.



وأعلن نادي قاسم باشا التركي رسمياً عن تعاقده مع المهاجم السنغالي تيام نجم عجمان خلال الصيف الحالي.



ووقع النادي التركي مع المحترف السنغالي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مقبلين رسمياً.



وكان تيام قد رحل عن صفوف الفريق الإماراتي خلال الصيف الحالي، بعدما توصل لاتفاق مع البرتقالي على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.