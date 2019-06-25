الجيش السوري يدمر منصات للإرهابيين بريف حماة

دمرت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حماة اليوم الثلاثاء، عددًا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.



وقال مصدر في قيادة شرطة حماة -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)- "إن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي اعتدت بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة ودمار في منازل الأهالي والمحال التجارية وتضرر بعض الحقول الزراعية".



يذكر أن قوات النظام بقيادة "النمر" تكبدت خسائر بشرية فادحة في معارك الاستنزاف شمال غرب حماة بغية استعادة تل ملح والجبين؛ القريتين الاستراتيجيتين اللتين تمكنت الفصائل من خلال السيطرة عليهما من قطع أوتوستراد السقيلبية - محردة.