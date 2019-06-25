دي ليخت وعرض برشلونة أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على إقصاء منتخب السيدات من كأس العالم بالخسارة بهدفين لهدف أمام الولايات المتحدة، واقتراب البرازيلي نيمار من العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.



وعنونت صحيفة "ماركا": "سوف نعود".



وأضافت: "منتخب إسبانيا يودع كأس العالم للسيدات بعد الخسارة ضد الولايات المتحدة الأمريكية".



وتابعت: "انتقال مبابي لريال مدريد عملية طويلة الأجل".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "أظهرنا أداءً راقيا".



وأضافت: "منتخب إسبانيا للسيدات لم يظهر بشكل سيئ، وخسر بركلتي جزاء، الثانية مشكوك فيها".



وتابعت: "دي ليخت لازال ممكنا لبرشلونة، ووصول المدافع لكامب نو مازال قائما، ومستقبله لازال مفتوحا".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "اتفاق بين برشلونة ونيمار".



وأضافت: "برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع البرازيلي حيث سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم، والآن حان وقت إغلاق الصفقة مع باريس سان جيرمان".



وتابعت: "نيمار وافق على خفض راتبه للنصف، لتأكيد رغبته في العودة، كما سيسحب القضية التي رفعها ضد برشلونة".