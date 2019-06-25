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عالم

سول: لم يحدد عقد لقاء قمة بين كوريا الجنوبية واليابان حتى الآن

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:52 ص
جريدة الدستور
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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الثلاثاء، إنه لم يتحدد بعد ما إذا كان لقاء قمة بين كوريا الجنوبية واليابان سيعقد أم لا على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في أوساكا باليابان في هذا الأسبوع.

وأضافت كانج -خلال الجلسة العامة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية وإعادة التوحيد حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - أن الحكومة اليابانية أعلنت أنه قد يكون من الصعب عقد لقاء قمة بين البلدين، كما أن الحكومة الكورية الجنوبية لا ترى أن الحكومة اليابانية رفضت مقترحها لعقد لقاء قمة.

وذكرت أن الحكومة الكورية الجنوبية قد اقترحت على اليابان عقد لقاء قمة في وقت سابق، مضيفة أنه في حال عقد قمة فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة جيدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أن الحكومة تتفهم موقف اليابان كدولة مستضيفة لمجموعة العشرين.

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