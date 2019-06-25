باريس سان جيرمان يقرر خطف موهوب برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان يراقب لاعبًا جديدًا في صفوف برشلونة، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن سان جيرمان، يريد أن يكون سيميدو هو بديل الظهير البرازيلي داني ألفيس في "حديقة الأمراء"، بعد أن أعلن الأخير رحيله في الصيف الحالي.



وأوضحت أنه إذا كان انتقال سيميدو إلى أتلتيكو مدريد معقدًا، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما تكون الوجهة المقبلة هي سان جيرمان.



ويعتقد مسئولو سان جيرمان، أن بإمكانهم إقناع سيميدو بالقدوم إلى "حديقة الأمراء" عن طريق وعده باللعب أساسيًا، لاسيما أنه يتقاسم دقائق اللعب في برشلونة مع سيرجي روبيرتو.



يذكر أن سان جيرمان يستهدف أيضًا الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح برشلونة، في الموسم المقبل.



