نتيجة أولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:47 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في النظام الجديد، موضحة أن نسبة النجاح بلغت 91.4 %.
وأضافت الوزارة أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة، من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.
وأوضحت "التربية والتعليم" أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التى خاضها طلاب الصف الأول الثانوى العام فى مايو الماضى، لافتة إلى أن الامتحان الذى أداه طلاب الصف الأول الثانوى العام كان بمثابة قياس حقيقى لمستواه مقارنة بالسنوات الماضية فى النظام القديم.
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وأضافت الوزارة أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة، من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.
وأوضحت "التربية والتعليم" أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التى خاضها طلاب الصف الأول الثانوى العام فى مايو الماضى، لافتة إلى أن الامتحان الذى أداه طلاب الصف الأول الثانوى العام كان بمثابة قياس حقيقى لمستواه مقارنة بالسنوات الماضية فى النظام القديم.
لمعرفة النتيجة اضغط هنا