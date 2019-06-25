حارس أوروجواى: لعبنا بطريقتنا فهزمنا تشيلى

قال حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا، إن منتخب بلاده تمكن من التغلب على تشيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الإثنين، والتي حددت المركز الأول في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا، عندما قرر منتخب السيليستي "اللعب بأسلوب أوروجواي" في مباراة متكافئة للغاية بين الجانبين.



وأكد حارس جالطة سراي التركي: "لقد كانت مباراة متكافئة، خاصة في الشوط الأول، كنا نعلم أن تشيلي ستحتفظ كثيرا بالكرة، لكن عندما لعبنا بأسلوب أوروجواي، الدفاع الجيد والتقدم لحظة امتلاك الكرة، أحرزنا هدفا حاسما".



وأوضح موسليرا، (33 عاما)، أن منتخب أوروجواي يعرف كيف يدافع عندما تكون الكرة بحوزة المنافس، لكنه يعرف أيضا كيف يستحوذ على الكرة ولديه مهاجمان حاسمان، هما كافاني ولويس سواريز.



وأضاف حارس مرمى أوروجواي أن السيليستي حقق هدفه الأول، وهو الصعود إلى الدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثالثة، وعليه الآن التركيز على الاستعداد لمباراة السبت المقبل أمام بيرو في دور الثمانية.

