الفيصلي الاردني يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للاندية
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:46 ص
وكالاتطباعة
أعلن نادي الفيصلي الأردني عن اعتذاره رسميا عن المشاركة في البطولة العربية للاندية بنسختها الثانية المسماة " كأس الملك محمد السادس ” .
وقرر رئيس النادي بكر سلطان العدوان الاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية والتأكيد على المشاركة في البطولة الآسيوية.
كما قرر حل الأجهزة الفنية والإدارية لجميع فرق النادي وتجديد الثقة بالمدير الفني راتب العوضات.
وكان النجم الساحلي التونسي قد احرز لقب النسخة الاولى من البطولة تحت مسمى "كأس زايد" وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 . شاهد
وقرر رئيس النادي بكر سلطان العدوان الاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية والتأكيد على المشاركة في البطولة الآسيوية.
كما قرر حل الأجهزة الفنية والإدارية لجميع فرق النادي وتجديد الثقة بالمدير الفني راتب العوضات.
وكان النجم الساحلي التونسي قد احرز لقب النسخة الاولى من البطولة تحت مسمى "كأس زايد" وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 . شاهد