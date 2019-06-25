أرامكو السعودية: الأحداث الأخيرة في الخليج مثار قلق

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، إن الأحداث الأخيرة في الخليج "مثار قلق بالتأكيد"، مضيفًا أن الشركة لديها المرونة والطاقة الفائضة لتلبية احتياجات العملاء.



وأشار الناصر إلى أن الشركة تجري محادثات مع نوفاتك الروسية بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي.



وقال، نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا وغرب إفريقيا وأمريكا وأستراليا، كما نبحث استثمارات مع ريلاينس الهندية وشركات أخرى في آسيا.



يذكر أن ناقلات النفط السعودية قد تعرضت في وقت سابق للهجوم الذي يبدو أنه من تخطيط إيراني، وكانت ميليشيا الحوثي قد أطلقت صاروخ في اتجاه مطار أبها أسفر عن إصابة العشرات.