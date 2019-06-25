ساسي يرشح لإدارة الزمالك نجم منتخب تونس لتعزيز صفوف الأبيض

يخطط مسئولو نادي الزمالك لإبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



تقارير صحفية كشفت عن دخول اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني نجم فريق الدحيل القطري في قائمة اهتمامات الزمالك.



وتشير الأنباء إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك رشح زميله يوسف المساكني نجم الدحيل للانضمام للقلعة البيضاء.



وتحرك مسئولو النادي للتفاوض مع اللاعب المتواجد مع منتخب بلاده في مصر للمشاركة في أمم أفريقيا 2019 الحالية.



ويبحث النادي الأبيض عن صفقة جماهيرية قوية لتقديم الإضافة للفريق في الموسم الجديد، عبر ضم المساكني الذي يمتاز بقدرات فنية ومهارية كبيرة.



وأحرز المساكني الهدف الاول والوحيد خلال مباراة أنجولا خلال الجولة الاولى من نهائيات أمم افريقيا واتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.