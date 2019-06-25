الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

ساسي يرشح لإدارة الزمالك نجم منتخب تونس لتعزيز صفوف الأبيض

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يخطط مسئولو نادي الزمالك لإبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير صحفية كشفت عن دخول اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني نجم فريق الدحيل القطري في قائمة اهتمامات الزمالك.

وتشير الأنباء إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك رشح زميله يوسف المساكني نجم الدحيل للانضمام للقلعة البيضاء.

وتحرك مسئولو النادي للتفاوض مع اللاعب المتواجد مع منتخب بلاده في مصر للمشاركة في أمم أفريقيا 2019 الحالية.

ويبحث النادي الأبيض عن صفقة جماهيرية قوية لتقديم الإضافة للفريق في الموسم الجديد، عبر ضم المساكني الذي يمتاز بقدرات فنية ومهارية كبيرة.

وأحرز المساكني الهدف الاول والوحيد خلال مباراة أنجولا خلال الجولة الاولى من نهائيات أمم افريقيا واتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أمم إفريقيا 2019: مصر تنتظر الفوز الثاني... والهدف الأول لصلاح

منذ ساعة و 13 دقيقة

إصابة قائد الأمن الداخلي الإيراني بالرصاص على يد مسلح

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

أياكس أمستردام يضم برومس من أشبيلية في عقد يمتد لخمس سنوات

تصريحات كوتينيو تكشف الرحيل الآجل من برشلونة

بوجبا يفضل اللعب بجانب رونالدو

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.. الكاميرون امام غينيا وغانا ضد بنين

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

السيطرة على حمى الخنازير الأفريقية في الصين

ads

صفحتنا ع الفيس بوك