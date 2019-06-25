"الغذاء العالمي": الحوثيون منعوا دخول شحنة ستطعم 100 ألف عائلة

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على حافة المجاعة في اليمن.



وأوضح مسؤول عن البرنامج وفقًا لقناة "سكاي نيوز" عربية، أن ميليشيات الحوثي أمرت بمنع دخول ما يزيد عن 8 آلاف طن من "الطحين"، أرسلها البرنامج إلى ميناء الحديدة بزعم أن الشحنة مليئة بالحشرات، مضيفًا أن فحصًا لاحقًا للشحنة المتوقفة الآن في عمان أظهر أنها نظيفة.



ونفى برنامج الغذاء العالمي، في وقت سابق، اتهامات ميليشيات الحوثي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، مشددًا على أنه يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبية كافة المواد الغذائية التي يتم تسليمها للمحتاجين، وفقا للمعايير العليا للسلامة.