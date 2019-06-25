الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:39 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقبض على عناصر "خطة أمل" الإخوانية والتي تتكون من 19 شركة وكيان اقتصادي يديرهم قيادات إخوانية بطريقة سرية.

وأظهر الفيديو ضبط عدد كبير من الأموال المهربة وجوزات السفر المفبركة التي كان يستغلها عناصر الخلية في مهامهم السرية، إضافة لتسليط الضوء على عدد من الكيانات الاقتصادية التي كان يديرها التنظيم وأبرزها مجموعة إخوان رزق للصناعات الهندسية والتي يديرها الإرهابي رزق الدسوقي، إضافة لشركة التاج الذهبي بالإسماعيلية، وشركة آي دي الطبيىة بالإسكندرية، وشركة ديراين تكس بالقليوبية وشركة مكة للتورديات العمومية بالمنوفية، وشركة توب باك بدمياط وشركة أفاق للتنمية العمرانية والمنتدى المصري.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

منذ حوالي 15 ساعة

مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. ولا زيادة مرتقبة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

تصريحات كوتينيو تكشف الرحيل الآجل من برشلونة

بوجبا يفضل اللعب بجانب رونالدو

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.. الكاميرون امام غينيا وغانا ضد بنين

سيروتي يعود لناديه السابق بعد انتهاء عقده مع الهلال

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

السيطرة على حمى الخنازير الأفريقية في الصين

ads

صفحتنا ع الفيس بوك