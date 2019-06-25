تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقبض على عناصر "خطة أمل" الإخوانية والتي تتكون من 19 شركة وكيان اقتصادي يديرهم قيادات إخوانية بطريقة سرية.



وأظهر الفيديو ضبط عدد كبير من الأموال المهربة وجوزات السفر المفبركة التي كان يستغلها عناصر الخلية في مهامهم السرية، إضافة لتسليط الضوء على عدد من الكيانات الاقتصادية التي كان يديرها التنظيم وأبرزها مجموعة إخوان رزق للصناعات الهندسية والتي يديرها الإرهابي رزق الدسوقي، إضافة لشركة التاج الذهبي بالإسماعيلية، وشركة آي دي الطبيىة بالإسكندرية، وشركة ديراين تكس بالقليوبية وشركة مكة للتورديات العمومية بالمنوفية، وشركة توب باك بدمياط وشركة أفاق للتنمية العمرانية والمنتدى المصري.