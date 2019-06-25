مشروع "العفن البني" يواصل فحص وفرز البطاطس المعدة للتصدير

واصلت وزارة الزراعة ممثلة في مشروع العفن البني فحص وفرز بطاطس المائدة المعدة للتصدير لتكون خالية من العفن البني تماما.



وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها للخارج.



وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه وفرزه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء موسم التصدير وحتى الآن بلغ ما يقرب من 700 ألف طن، وجارى استكمال باقي الفحص بمعامل المشروع لباقي الكميات.



يأتى ذلك بعد تحديد عدة اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم، وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.