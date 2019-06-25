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عالم

تميم يحرم حفيد مؤسس قطر من إرثه الشرعي ويضيق الخناق على أسرته

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:38 ص
تميم
تميم
وكالات
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قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر اليوم الثلاثاء، إن الحكومة القطرية ونظام الحمدين قد خدعت زوجها واستدعته للحصول على إرث والده ثم اعتقلته وأودعته السجن، حسبما أفادت قناة العربية.

وأضافت أريان، لقد صادرت قطر أملاك الشيخ طلال وأملاك والده ضيقوا عليه، وأضافت أنها استطاعت أخيرا التحدث لزوجها والذي أوضح لها أنه يتعرض والمعاناة والإهانة والظلم وهو من العائلة القطرية الحاكمة.

كما أضافت أريان، إنها تشعر بالخوف الشديد من المعاملة المهينة التي يتعرض لها أطفالها أن تصطحب أبناءها لرؤية والدهم في السجن".

وأضافت أريان، أن "الفترة التي عاشتها في الدوحة تحملت فيها مع أبنائها معاناة ومآسي، ولم يراعي النظام حالته الصحية وقتها حيث كانت حامل.

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