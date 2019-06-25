الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تكنولوجيا

أفضل طريقة لحماية الهاتف من الاختراق

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:37 ص
جريدة الدستور
طباعة
ينصح خبراء التقنية وأمن المعلومات مستخدمي الحواسب والهواتف الذكية باتباع بعض الخطوات التي تساعد على حماية أجهزتهم من خطر الاختراق والتجسس.

ومن أهم الأمور التي يجب على المستخدمين التركيز عليها لحماية أجهزتهم، عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، التي قد ترسل لهم على صفحات الإنترنت، فالكثير منها قد تكون عبارة عن روابط وهمية تحوي برمجيات خبيثة لاختراق الحسابات الإلكترونية والأجهزة.

كما يفضل الخبراء عدم استعمال شبكات الـ Wi-Fi الموجودة في المقاهي والأماكن العامة، فغالبًا ما يستغل الهاكرز تلك الشبكات لاختراق أجهزة مستخدميها.

ومن الأمور الهامة أيضًا لحماية الأجهزة الإلكترونية من الاختراق، تحميل برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، والتحقق من تحديث تلك البرامج باستمرار.

ويفضل دومًا شراء الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها الشركات الكبيرة والمعروفة، فتلك الشركات تستخدم معالجات وشرائح إلكترونية مدروسة تقنيًا لحماية الجهاز من الاختراق، ولديها مختصون متمرسون في حماية الأجهزة، واكتشاف الثغرات البرمجية والتقنية التي قد يستغلها الهاكرز.

كما ينصح الخبراء باستعمال كلمات المرور، أو ماسح بصمات الأصابع، لحماية الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وبيانات هذه الأجهزة من المتطفلين، أو أولئك الذين قد يلجأون إلى تحميل البرمجيات والفيروسات في الأجهزة ليقوموا باختراقها.

ويشددون أيضًا على ضرورة استخدام كلمات مرور معقدة نوعًا ما للدخول إلى الحسابات الإلكترونية، تستخدم فيها الحروف والأرقام معًا، وعدم الاعتماد على كلمات المرور المنطقية أو السهلة كـ (123456) مثلًا، والتي تسهل على الهاكرز اختراق الحساب الإلكتروني، ما يمكنهم من الوصول إلى الجهاز الذي يستعمله المستخدم، والتحكم به وسرقة بياناته.

وللتحقق مما إذا كانت كلمة المرور آمنة كفاية، ينصح خبراء الإنترنت بالاستعانة ببعض المواقع الإلكترونية الخاصة، كموقع (howsecureismypassword.net)، الذي يوجد فيه حقل خاص يدخل فيه المستخدم كلمة المرور التي يريد استخدامها، ليبين له الموقع مدى أمان تلك الكلمة، والوقت التقريبي الذي يحتاجه الهاكرز لفك رموزها المشفرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأرجنتين يغيب عن مواجهة فنزويلا

منذ نصف ساعة

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ يوم

"الفنانة التقيلة".. رواد السوشيال ميديا يلقنون ميريام فارس درسًا قاسيًا رغم اعتذارها

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

أياكس أمستردام يضم برومس من أشبيلية في عقد يمتد لخمس سنوات

تصريحات كوتينيو تكشف الرحيل الآجل من برشلونة

بوجبا يفضل اللعب بجانب رونالدو

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.. الكاميرون امام غينيا وغانا ضد بنين

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

دراسة تكشف سبب مشاكل النوم عند استخدام الأجهزة الذكية

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم خطر على الصحة

السيطرة على حمى الخنازير الأفريقية في الصين

ads

صفحتنا ع الفيس بوك