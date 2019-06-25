رئيسة البرلمان الصربى تزور الصوت والضوء

استقبل سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الوفد البرلماني الصربي، وعلى رأسه مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، لحضور عرض الصوت والضوء بالأهرامات باللغة الانجليزية.



وقال سعد إنه تم استقبال الوفد البرلمانى الصربى الرفيع المستوى من البرلمان ووزارة الخارجية والذى حرص على أن تكون مشاهدة عرض الصوت والضوء فى برنامج زيارته الأولى لمصر، فى إطار التعاون المشترك بين الصوت والضوء ومدينة نيش الصربية لنقل خبرات الصوت والضوء المتراكمة فى المجال الثقافى والسياحى لتنفيذ عرض للصوت والضوء بموقع مديانا الأثرى وتنفيذ بعض مشروعات الإضاءة فى الكثير من المبانى التاريخية غير المضاءة هناك كالقلعة التاريخية والمسجد العثمانى والعمل على إبرازها بأساليب الإضاءة الحديثة المستخدمة من قبل الشركة وذلك بدعم من المخرج الدكتور شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما في مصر، لتنمية السياحة فى إقليم نيش جنوب صربيا وزيادة الحركة السياحية فى مدن أخرى أثرية تحتاج إلى تنفيذ مثل هذه العروض بخبرة شركة مصر للصوت والضوء.



وأضاف أن علاقات التعاون الثقافي مع صربيا نتيجة جهود السفارة المصرية في بلجراد والنشاط الملحوظ للسفير عمرو الجويلي، تنعكس بشكل كبير على المجال السياحى فقد تم الإعلان عن استئناف خط الطيران المباشر بين بلجراد والقاهرة بعد توقف دام 13 عاما، وقد وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين المدينتين خلال الشهر الجاري.



ومن جانبه، عبر الوفد الصربى عن امتنانه لحضور العرض وتطلعهم لتعاون مشترك فى تنفيذ العروض الخاصة بالمواقع الأثرية فى دولة صربيا لتحقيق ما يأملون به فى تنشيط حركة السياحة والعمل على تنمية بلادهم، حيث حرصت رئيسة البرلمان على تدوين إعجابها بالعرض في كتاب الانطباعات لكبار الزوار.