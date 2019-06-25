بيليجريني: أرانجويز رفض وست هام
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:36 ص
وكالاتطباعة
اعترف مانويل بيليجريني مدرب وست هام يونايتد ، بأن تشارلز أرانجويز رفض الانضمام إلى صفوف فريقه.
وكان الهامرز يسعى الى التعاقد مع لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني.
ومع ذلك، وبعد توقيع بابلو فورنالس، يبدو أن وست هام تخلى من عن هذا الاهتمام. لكن المدرب بيليغريني يعترف بأن أرانغويز لم يكن يحبذ الانتقال إلى نادي لندن.
وقال: "يمكنني أن أقول أنني كنت أحب أن يكون لدي العديد من اللاعبين التشيليين الذين كانوا بارزين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "في الماضي عملت مع سالاس، روخاس، ماتياس فرنانديز، إيتورا ، موراس؛ لقد أخذت 7 أو 8 لاعبين تشيليين. وحاولت أن آخذ أرانغويز إلى وست هام، لكنه لم يرغب في ذلك".
وكان الهامرز يسعى الى التعاقد مع لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني.
ومع ذلك، وبعد توقيع بابلو فورنالس، يبدو أن وست هام تخلى من عن هذا الاهتمام. لكن المدرب بيليغريني يعترف بأن أرانغويز لم يكن يحبذ الانتقال إلى نادي لندن.
وقال: "يمكنني أن أقول أنني كنت أحب أن يكون لدي العديد من اللاعبين التشيليين الذين كانوا بارزين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "في الماضي عملت مع سالاس، روخاس، ماتياس فرنانديز، إيتورا ، موراس؛ لقد أخذت 7 أو 8 لاعبين تشيليين. وحاولت أن آخذ أرانغويز إلى وست هام، لكنه لم يرغب في ذلك".