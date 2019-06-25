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رياضة

بيليجريني: أرانجويز رفض وست هام

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:36 ص
مانويل بيليجريني
مانويل بيليجريني مدرب ​وست هام يونايتد​
وكالات
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اعترف مانويل بيليجريني مدرب ​وست هام يونايتد​ ​​، بأن ​تشارلز أرانجويز​ رفض الانضمام إلى صفوف فريقه.

وكان الهامرز يسعى الى التعاقد مع لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني.

ومع ذلك، وبعد توقيع ​بابلو فورنالس​، يبدو أن وست هام تخلى من عن هذا الاهتمام. لكن المدرب بيليغريني يعترف بأن أرانغويز لم يكن يحبذ الانتقال إلى نادي لندن.

وقال: "يمكنني أن أقول أنني كنت أحب أن يكون لدي العديد من اللاعبين التشيليين الذين كانوا بارزين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "في الماضي عملت مع سالاس، روخاس، ​ماتياس فرنانديز​، إيتورا ، موراس؛ لقد أخذت 7 أو 8 لاعبين تشيليين. وحاولت أن آخذ أرانغويز إلى وست هام، لكنه لم يرغب في ذلك".

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