بيليجريني: أرانجويز رفض وست هام

اعترف مانويل بيليجريني مدرب ​وست هام يونايتد​ ​​، بأن ​تشارلز أرانجويز​ رفض الانضمام إلى صفوف فريقه.



وكان الهامرز يسعى الى التعاقد مع لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني.



ومع ذلك، وبعد توقيع ​بابلو فورنالس​، يبدو أن وست هام تخلى من عن هذا الاهتمام. لكن المدرب بيليغريني يعترف بأن أرانغويز لم يكن يحبذ الانتقال إلى نادي لندن.



وقال: "يمكنني أن أقول أنني كنت أحب أن يكون لدي العديد من اللاعبين التشيليين الذين كانوا بارزين في جميع أنحاء العالم".



وأضاف: "في الماضي عملت مع سالاس، روخاس، ​ماتياس فرنانديز​، إيتورا ، موراس؛ لقد أخذت 7 أو 8 لاعبين تشيليين. وحاولت أن آخذ أرانغويز إلى وست هام، لكنه لم يرغب في ذلك".

