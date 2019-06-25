قتيلان يشتبه بانتمائهما للقاعدة في غارة أمريكية باليمن

لقي عنصران مسلحان، يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة، مصرعهما إثر غارة لطائرة أمريكية من دون طيار علي محافظة البيضاء (276 كلم) جنوب شرق صنعاء.



وقال مصدر محلي مسئول اليوم الثلاثاء، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن غارة لطائرة أمريكية من دون طيار استهدفت أمس الإثنين موقعا لعناصر مسلحة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة في منطقة "الطياب" بمديرية ذي ناعم شرق محافظة البيضاء.



وأكد أن الغارة تسببت بمقتل عنصرين يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة.



وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن ثلاث ضربات لطائرات من دون طيار أمريكية في المنطقة ذاتها بالبيضاء وأدت إلى مقتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة.



وأشارت إلى أن من بين القتلى (الخضر الطيابي) وهو عنصر نشط في التنظيم.



وتنشط تنظيمات متطرفة في مناطق عدة بالبيضاء ومناطق مختلفة من اليمن مستغلة النزاع الدموي الدائر منذ 2015 بين القوات الحكومية والحوثيين.



وغالبا ما تشن طائرات أمريكية من دون طيار ضربات على أهداف للقاعدة في مناطق متفرقة من اليمن.