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عالم

كوريا الجنوبية: من الصعب عقد قمة بين الكوريتين قبل زيارة ترامب لسول

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر وزير التوحيد الكورى الجنوبى كيم يون- تشول، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب عقد قمة أخرى بين الكوريتين قبل زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لسول فى نهاية الأسبوع الحالى.

وصرح بذلك كيم خلال جلسة برلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، قائلًا إنه ليس متفائلا ليتوقع عقد قمة بين الكوريتين قبل القمة المقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إلى سول اعتبارا من يوم السبت لعقد قمة مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى-اين يوم الأحد.

وكان مون قد عبر عن أمله فى عقد اجتماع مع كيم جونج اون زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.

وقال الوزير إن كوريا الجنوبية، ترى أنه من الأفضل عقد قمة بين الكوريتين قبل القمة الكورية الجنوبية الأمريكية، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد مثل هذه الخطة فى الوقت الحالى.

وكان مون وكيم قد اجتمعا ثلاث مرات العام الماضى، ولكن كوريا الديمقراطية لم ترد على اقتراح سول لعقد قمة هذا العام.

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