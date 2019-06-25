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حوادث

ضبط 1639 سيارة تسير بسرعات جنونية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1639 مخالفة - خلال 24 ساعة - التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

من ناحية أخرى، تعطل أتوبيس هيئة نقل عام وسط طريق الكورنيش بالقرب من منطقة السبتية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطل حركة السيارات وازدحام الطريق، أمام القادم من ميدان المؤسسة وفي طريقه إلى ميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقة وسط البلد.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالطريق إلى محل الواقعة، لتنظيم الحركة المرورية وسحب الأتوبيس من وسط الطريق.

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