داني ألفيس يفاضل اللعب في الدوري الإنجليزي أو البرازيلي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في تحديد الوجهة المقبلة للبرازيلي داني ألفيس، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قيم بالفعل إمكانية إعادة ألفيس إلى صفوفه، ولكن هذا الخيار لا يعد أولوية للنادي الكتالوني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألفيس يدرك أن عودته للعب في "كامب نو" مرة أخرى تعد خيارًا صعبًا من الناحية العملية.



وأوضحت أن ألفيس أمامه احتمالين في الموسم المقبل، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أو العودة للعب في البرازيل.



يذكر أن الظهير البرازيلي لعب مع برشلونة من 2008 وحتى 2016، وأحرز 21 هدفًا وقدم 103 تمريرات حاسمة.