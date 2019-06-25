القابضة للقطن" توقع عقود توريد ماكينات غزل ونسيج بـ270 مليون دولار"

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من كبرى موردي المعدات حول العالم، في إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 540 مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.



جاء التوقيع على هامش معرض ITMA الدولي في مدينة برشلونة الإسبانية، مع 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية: Benninger بننجر، ITEMA ايتميا، Karl Mayer كارل ماير، Marzoli مارزوللي، Reggiani ريجياني، Rieter ريتر، Savio سافيو.



وتشمل المعدات الموردة عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، على أن يتم تسليم الماكينات خلال ‪2020-2021‬.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن برنامج التطوير سيكون له تأثير كبير على القدرة التنافسية ونجاح صناعة النسيج المصرية في المستقبل.



يشار إلى أن معرض ITMA هو أكبر معرض دولي لمصنعي ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، ويعقد كل 4 سنوات ويعرض فيه حوالي 1300 شركة أحدث التكنولوجيا في صناعة الغزل والنسيج.



ذكر أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تشمل أيضًا إلى جانب استيراد المعدات الحديثة، تحديث البنية التحتية وتدريب ورفع كفاءة العاملين، وذلك في ضوء خطة شاملة وفق ما أوصت به تقارير استشاري عالمي ودارسات الجدوى المعدة في هذا الشأن.