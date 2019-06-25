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عالم

اعتقال شابين وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى جنين

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء ومساء أمس، مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أدهم أبو طبيخ على حاجز عسكري مفاجئ نصبته بالقرب من قرية حداد السياحية، فيما اعتقلت الشاب شجاع راسم عابد من كفر دان أثناء تواجده بالقرب من حاجز عسكري الطيبة.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة وعلى أطراف المدينة وسيرت من آلياتها العسكرية ونصب الكمائن بهدف اعتقال شبان تدعي أنهم مطلوبون لقوات الاحتلال.

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