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عالم

روسيا: سفن أسطول بحر قزوين تطلق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن سفن أسطول بحر قزوين تنفذ إطلاق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية وذلك في إطار اختبارات الاستعداد القتالي المفاجئ.

وقالت إدارة الإعلام والاتصالات في بيان:"كجزء من اختبارات الاستعداد القتالي المفاجئ رفعت حالة التأهب لأسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من الاختبار تمت بوضع قوة الأسطول في حالة تأهب قصوى، فضلا عن بدء الطواقم بإعداد السفن للقتال المرحلة الثانية قيام القوات البحرية للأسطول بتنفيذ مهام إطلاق صواريخ وقصف مدفعي باتجاه أهداف بحرية وجوية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الإثنين، أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية الاختبار المفاجئ في الفترة من 24 حتى 28 يونيو، أكثر من 50 تدريبا مختلفة الأحجام، في 35 ميدان تدريب، بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية.

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