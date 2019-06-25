نابلس: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتغلق حاجزًا عسكريًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة جماعين جنوب نابلس، وأعلنت عن إغلاق حاجز حوارة العسكري من صباح اليوم حتى مساء غد الأربعاء.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: مؤيد غازي حج علي ومعاذ أسعد زيتاوي وعلاء مقبل كساب، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أعلنت عن إغلاق حاجز حوارة العسكري جنوبا، ابتداء من الساعة السابعة صباح اليوم حتى السادسة من مساء غد الأربعاء، دون معرفة الأسباب، وأن الطريق البديل معبر عورتا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشاب مهند التميمي (17 عاما) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.