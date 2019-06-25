الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.



وأفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين عبدالله أبولطيفة، وعلي أبولطيفة، بعد أن اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم قلنديا، واستهدفت المواطنين بالقنابل الصوتية الحارقة والغاز السامة المسيلة للدموع قبل أن تنسحب مخلفة أزمة مرورية في المكان.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشاب مهند التميمي (17 عاما) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



واعتقلت قوات الاحتلال التميمي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وهو طالب في الثانوية العامة ويستعد لتقديم الامتحان الأخير يوم غدٍ الأربعاء.