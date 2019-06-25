الاحتلال يعتقل طالبا في الثانوية العامة من النبي صالح

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشاب مهند التميمي (17 عاما) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وقال مراسلنا، إن الاحتلال اعتقل التميمي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وهو طالب في الثانوية العامة ويستعد لتقديم الامتحان الأخير يوم غدٍ الأربعاء.



ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر عين المجاورة، وسلمت الشاب صالح عمر الرفاعي بلاغًا لمرجعة مخابراتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء"وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى عبد الكريم عجوز (32 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.